В iOS 17.1 для iPhone добавили секретный способ установки приложений в обход App Store

вышло обновление iOS под номером 17.1. В ней удалось обнаружить скрытую особенность. Теперь устанавливать удалённые приложения можно просто при передаче пакета через AirDrop. На это

Согласно данным, процесс установки приложений стал гораздо проще. Если у пользователя есть нужное приложение в формате .IPA, его можно передать по AirDrop с Mac прямо на iPhone. Таким образом можно будет установить желаемую программу.

После установки, которая обычно не занимает много времени, иконка приложения появится на рабочем столе. Программу можно будет спокойно запустить. По словам одного из журналистов iGuides, на его iPhone 12 mini успешно запустились и предложили залогиниться все переданные IPA-файлы, даже те, которые были загружены с чужого Apple ID. headtopics.com

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