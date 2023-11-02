В Союзе торговых центров прокомментировали покупку прав на субаренду Adidas

«Головная компания Adidas ведет оптовую торговлю и сохраняет возможность быстрого возвращения в Россию под собственным брендом. При этом возможна и ситуация, когда российский бренд получивший помещения и проведя легкий ребрендинг, будет постепенно перезаключать договоры аренды на себя и развивать сеть», — отметил Люлин.

Он также отметил, что первые открытия стоит ждать в знаковых московских торговых центрах, а затем и в других городах.

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