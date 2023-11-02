В Совбезе заявили о попытках Запада помешать расширению БРИКС

«Такие объективные тенденции (расширение БРИКС — Ред.), безусловно, не нравятся западникам. Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории», — отметил Венедиктов.

По его словам, все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов. Венедиктов подчеркнул, что присоединение к БРИКС новых членов является успехом не только российской дипломатии, но и всех стран «пятерки». Процесс расширения географического охвата объединения и подключения к его деятельности представителей стран Глобального Юга будет продолжен, добавил замсекретаря Совбеза.

Час БРИКС: как расширение изменит организацию И к каким еще решениям пришли участники саммита в ЮАР Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений. headtopics.com

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления в парламенте страны отметил, что принятие в БРИКС с 1 января 2024 года шести новых стран является мощным импульсом, усиливающим позиции Глобального Юга. При этом он спрогнозировал дальнейшее расширение и усиление объединения.

XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года. headtopics.com

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

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