Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов предложил провести мысленный эксперимент и представить, как бы отреагировали США на появление у их границ Организации Варшавского договора (ОВД).

В беседе с РИА Новости Венедиктов предположил, что в 1991 году свою деятельность могла закончить не ОВД, а НАТО. «Что было бы, если после этого ОВД пережила пять этапов расширения на Запад, в результате чего коалиционные войска появились бы в Мексике, а российские инструкторы обучали бы канадских военнослужащих строить оборону на границе с США? — поинтересовался замсекретаря Совбеза. — И при этом мы бы еще пытались убедить американцев, что им ничего не угрожает».

Именно по такой стратегии, по мнению Александра Венедиктова, сейчас действуют Соединенные Штаты в отношении России. Организация Варшавского договора была создана в 1955 году в ответ на создание НАТО, и объединяла страны Восточной Европы. Целью ОВД была защита суверенитета и безопасности стран-участниц от возможной агрессии со стороны НАТО. ОВД прекратила свое существование в 1991 году после распада СССР и изменения политической обстановки в Европе. headtopics.com

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация в мире остается напряженной. Особенно в зоне СВО и в сопредельных с Россией странах, где государства НАТО наращивают свою военную мощь.

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