«Обратите внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других», — цитирует его «РИА Новости».
Также Венедиктов констатировал, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС. Однако все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов, указал он.
Перетягивание каната: Германия пытается убедить ЮАР встать на сторону Запада Откажется ли Претория от сотрудничества с Москвой Ранее, 25 октября, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия будет вынуждена обратиться в суд, если Евросоюз решит начать финансировать Украину за счет арестованных российских активов. Она отметила, что Запад предложил такую идею, но сам не знает, как этот вопрос решить. headtopics.com
1 ноября совладелец Альфан-банка, российский бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные государства ошибкой. Другой совладелец банка Михаил Фридман также заявил, что жалеет о крупных инвестициях за границей, в частности, вложениях денег в Англию. Более того, по словам адвокатов предпринимателя, жизнь Фридмана была разрушена из-за санкций западных стран.
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего в Европе заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. В мае 2022 года года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ в пользу Украины была бы воровством. В конце февраля текущего года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что с помощью конфликта на Украине Запад пытается одолеть Россию чужими руками и эта цель, видимо, оправдывает любые расходы. headtopics.com