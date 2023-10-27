В Совфеде оценили идею Латвии отдавать авто россиян украинцам

«Я через Латвию никуда ездить не собираюсь и никому не рекомендую. Не потому, что машину отберут, а потому, что в эти времена те деятели, которые там правят сейчас, пользуются любой возможностью для того, чтобы внести свою лепту в общую истерию. Поэтому без крайней нужды я бы никому не советовал туда ездить в принципе», — заявил он в беседе с Lenta.Ru.«Другое дело — провести инвентаризацию: посмотреть, не осталось ли чего-то, за что с нашей помощью они получают прибыль.

«К сожалению, до недавнего времени до меня доходили данные, что некие люди, в том числе причастные к русофобии, умудряются наживаться на нашей стране, на наших ресурсах. Это не очень правильно», — заключил он.

«Россиян буквально на носилках доставляют на экзамены по латышскому языку» Временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков — о дискриминации русскоязычных, падении транзита и перспективах дипотношений Накануне в парламенте Латвии в первом чтении поддержали поправки в закон о дорожном движении, предусматривающие конфискацию российских автомобилей, не зарегистрированных в стране. Их планируется передать Украине, передает RT. headtopics.com

Поправки предусматривают перерегистрацию автомобилей, ранее зарегистрированных в России, в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Также автомобили можно будет вывезти с территории страны.

Использование зарегистрированных в России автомобилей в Латвии будет разрешено только в том случае, если лицо пересечет территорию страны транзитом. При этом под исключение закона подпадают машины, принадлежащие дипломатической и консульской службе. headtopics.com

Окончательное принятие законопроекта может состояться во втором чтении. При одобрении закон вступит в силу 15 ноября.

Прочитайте больше:

Известия »

В Совфеде отреагировали на инициативу Латвии отдавать автомобили россиян украинцамСледует начать инвентаризацию активов Латвии после того, как Сейм страны одобрил в I чтении решение конфисковать у россиян авто в пользу украинцев Прочитайте больше ⮕

В Латвии хотят забирать машины у россиян и отдавать их украинцамНа сайте латвийского парламента сообщается, что Сейм в первом чтении принял поправки в законодательство, которые предусматривают запрет на пребывание на территории Латвии автомобилей с российскими номерами Прочитайте больше ⮕

В Латвии хотят отбирать у россиян машины и отдавать их украинцамСейм Латвии принял в первом чтении поправки, которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России. Об этом сообщается на сайте парламента. Прочитайте больше ⮕

Латвия собралась отбирать у россиян машины и отдавать их украинцамСейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законопроект, согласно которому автомобилям с российскими номерами запрещается находиться на территории страны. Арестованные и конфискованные у россиян машины предложили отдавать украинцам, а предыдущим владельцам выписывать штраф. Прочитайте больше ⮕

В Госдуме оценили идею отправлять россиян из вытрезвителя на СВОГлава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил против идеи председателя Курганской областной думы, члена «Единой России» Дмитрия Фролова отправлять пациентов медвытрезвителей в зону проведения спецоперации для избавления «от плохих привычек»... Прочитайте больше ⮕

Крюков о недопуске россиян: «ЧМ был чемпионатом Норвегии, что не особо интересно многим»В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) вновь решила оставить в силе отстранение россиян. Прочитайте больше ⮕