Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль заявил о необходимости начала переговоров между Россией и Украиной, сообщает Fox Business.

При этом он назвал ситуацию, сложившуюся для украинских войск, «патовой». По словам парламентария, в настоящее время нет никаких причин для продолжения конфликта. «Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве», - заявил Табервилль в ходе беседы с журналистами.

Также сенатор указал на то, что украинский конфликт «очень дорого обходится» американским налогоплательщикам. Ранее американский юрист Игорь Слабых выразил мнение, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон может тормозить финансирование Украины со стороны США. headtopics.com

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