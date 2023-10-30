В Севастополе объявляли воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Позднее ее отменили. Об этом сообщил в своемВоздушная тревога была объявлена в 12:22 мск. Спустя час ее отменили. "Отбой воздушной тревоги", - написал глава города.

Морской и наземный общественный транспорт, движение которого было приостановлено, также возобновил работу. Об этом сообщается вТакже восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, который соединяет территории Краснодарского края и Крыма, сообщается вРазвожаев также

, что, по предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане

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