В Севастополе сбили две воздушные цели

В небе над Севастополем российские военнослужащие сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. «По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — пояснил он. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), добавил Развожаев, сообщили, что обломки упало на территорию школы №27, а также на улице Пасечной и в Инкермане.

Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытий. Ранее в понедельник, 30 октября, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Градоначальник предупредил об этом местных жителей. «Важно! Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. Позднее стало известно, что над городом сработала системы противовоздушной обороны (ПВО). 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

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