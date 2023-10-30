В Санкт-Петербурге мужчина предлагал гранату посетителям и персоналу ветклиники

Похоже, что пришёл в клинику мужчина с другим вопросом. Сначала он спрашивал у сотрудницы учреждения, не хочет ли она купить у него медицинскую мазь за 50 рублей. Когда та отказалась, он решил предложить содержимое кармана и достал оттуда похожий на гранату предмет.

"Вот такая мазь есть, стоит 50 рублей. Хотите в полцены взять? Это очень важно. Жалко... Ладненько, всего доброго! А вам такие вещи нужны? А вот так? (ДСотрудница впала в панику и не могла отыскать тревожную кнопку. Девушке даже пришлось нагнуться и заглянуть под стол в её поисках. А в это время"вежливый террорист" решил пообщаться с котиком сидевшего в очереди посетителя ветклиники.

Всё произошло вечером 29 октября в ветеринарной клинике на улице Дыбенко. Спустя 30 минут после визита необычного клиента полицейские, которых всё же смогла вызвать сотрудница ветеринарной клиники, по горячим следам задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. У задержанного при себе оказался макет гранаты"Ф-1", не содержащий взрывчатых средств и средств подрыва. На него был составлен протокол по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). headtopics.com

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