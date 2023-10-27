В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени (16:00 по мск) на 83-м км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». В ДТП столкнулись автомобиль LADA, которым управлял 19-летний водитель, и Scania в составе полуприцепа – цистерны с 52-летним водителем. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля LADA, из которых один был несовершеннолетним, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте ДТП.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступление, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в этот день легковой автомобиль «с мигалкой» и пассажирский автобус столкнулись в центре Москвы на Таганской улице.

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