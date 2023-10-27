В США добиваются от партнеров расширения поставок гумпомощи и топлива в сектор Газа

США добиваются от партнеров расширения поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа - Белый дом.

США добиваются от партнеров расширения поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа - Белый дом.

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ТАСС »

Bloomberg: Израиль выступает против обмена заложников на топливоРанее представитель политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что освобождение заложников в будущем будет зависеть от поставок топлива и медикаментов в сектор Газа, который находится под осадой израильской стороны Прочитайте больше ⮕

Байден вместо президента Египта поблагодарил палестинцев за гумпомощьОчередная оговорка от президента США Джозефа Байдена: он поблагодарид палестинцев за работу по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, тогда как занимались этим власти Египта. Прочитайте больше ⮕

«Необходимо остановить насилие»: в МИД Палестины призвали к прекращению огня для доставки гумпомощи в сектор ГазаМИД Палестины заявил о необходимости прекращения огня для полноценной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Между тем израильская сторона утверждает, что готовящаяся наземная операция начнётся неожиданно. Израиль тем временем продолжил наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Эрдоган назвал резней и варварством атаки Израиля на сектор ГазаАтаки Израиля на сектор Газа превысили предел самообороны и трансформировались в резню, заявил в четверг, 26 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в национальном конгрессно-культурном центре Бештепе. Прочитайте больше ⮕

В Греции призвали Израиль разрешить поставки гумпомощи в сектор ГазаПремьер-министр Кириакос Мицотакис также отметил, что для решения проблемы безопасности 'потребуется политическое решение' Прочитайте больше ⮕

ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»Сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Об этом вечером в пятницу, 27 октября, заявило палестинское исламистское движение ХАМАС.Новость дополняется. Прочитайте больше ⮕