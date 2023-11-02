В США планируют разработать стратегию борьбы с исламофобией

В пресс-службе Белого дома отметили, что мусульмане, а также сикхи долгое время подвергались "непропорционально большому числу нападений на почве ненависти" и "другим видам дискриминации"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство США разработает первую в истории страны национальную стратегию по противодействию исламофобии. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня (1 ноября) президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис объявили, что их администрация разработает первую в истории страны национальную стратегию по противодействию исламофобии в Соединенных Штатах под руководством Совета по внутренней политике и Совета национальной безопасности при Белом доме, она будет направлена против бича исламофобии и ненависти во всех ее проявлениях", - говорится в документе. headtopics.com

В тексте отмечается, что мусульмане, а также сикхи в США долгое время подвергались "непропорционально большому числу нападений на почве ненависти" и "другим видам дискриминации". "Президент, вице-президент и вся администрация продолжат работать над тем, чтобы обеспечить каждому американцу возможность жить в безопасности, не опасаясь притеснений на религиозной или этнической почве", - указывается в заявлении.

Ранее национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии СШАультиматум президенту Байдену с требованием повлиять на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа. Если это требование не будет выполнено, авторы послания пообещали мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те отказали "в одобрении, поддержке или голосах" любому кандидату на предстоящих выборах президента. headtopics.com

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