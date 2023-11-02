и его команды объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в американском Конгрессе — это «циничная политическая уловка», которая должна отсрочить поражение Киева. Об этом 1 ноября заявила ведущая телеканала«Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь всё равно в конце концов его получат.

Ингрэм уточнила, что, по её мнению, на этом фоне не удивляет то, что Белый дом не хочет реального отслеживания ста миллиарда долларов, которые были направлены Вашингтоном Киеву. «Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было быть ответом, но оно провалилось. А плана «Б» просто не существует»,Ведущая также указала на то, что команда Байдена не желает, чтобы действующий президент США перед выборами президента страны в 2024 году оказался лицом к лику «с унизительным поражением на мировой арене».

«Это огромная сумма денег, которую они теперь хотят для Украины и связывают с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чём суть»,Зеленский вернулся после сентябрьского визита в США злым headtopics.com

. Глава режима Киева заявил, что американские политики утратили интерес к Украине, а также потребовали от него начать вести реальную борьбу с коррупцией.

В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружиеСтремление президента США Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим Соединенным Штатам следует поставлять оружие напрямую в Россию. Об этом 1 ноября заявила журналистка Лора Ингрэм в эфире телеканала Fox News. Прочитайте больше ⮕

В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружиеЖелание американского президента Джо Байдена объединить военную помощь Украине и Израилю ― это «циничная политическая уловка», которая только ненадолго отсрочит неминуемое поражение Киева. США предложили в таком случае поставлять предназначенное для ВСУ оружие напрямую России. Прочитайте больше ⮕

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