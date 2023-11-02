В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — передает издание слова источника.

Тем не менее в ведомстве отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США, в том числе, с учетом санкций. При этом также уточнили, что информации о том, кто именно может представлять РФ на саммите, у них в настоящий момент нет.

Ранее, 2 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он отметил, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ. headtopics.com

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Миллер добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

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