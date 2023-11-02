Желание американского президента Джо Байдена объединить военную помощь Украине и Израилю ― это «циничная политическая уловка», которая только ненадолго отсрочит неминуемое поражение Киева.

Об этом сообщила на Fox News журналистка Лора Ингрэм, предложив США в таком случае поставлять предназначенное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие напрямую России. «Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагон должен просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат», ― заявила Ингрэм в эфире телеканала.

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В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружиеСтремление президента США Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим Соединенным Штатам следует поставлять оружие напрямую в Россию. Об этом 1 ноября заявила журналистка Лора Ингрэм в эфире телеканала Fox News. Прочитайте больше ⮕

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