В США заявили об операциях ВС России по полному уничтожению ВСУ

Кроме того, российские военные могут сделать это с большим размахом, у ВСУ больше нет никакой авиации, добавил эксперт.

По словам экс-разведчика, активные действия российских средств противовоздушной обороны привели к отказу многих украинских пилотов взлетать на своих истребителях, поскольку их мгновенно «сжигают» зенитные ракетные комплексы ВС РФ.Они были сбиты российскими истребителями и средствами ПВО. За время проведения военной операции количество уничтоженных самолётов, вертолётов и беспилотников противника увеличилось до 515, 253 и 8312 единиц соответственно, сообщили в Минобороны РФ.

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