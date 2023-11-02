В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружие

«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат», ― заявила Ингрэм.
Ведущая Fox News подчеркнула, что даже самые отъявленные сторонники продолжения военных действий не в состоянии аргументировать свою позицию в пользу Украины. По мнению журналистки, глава Пентагона Ллойду Остину также потерял всеобщее доверие из-за утверждений, что назначенный Соединенными Штатами генеральный инспектор, занимающийся поддержкой Украины, отлично справится с поставленной задачей.
Оказать задержку: главы МИД стран ЕС не согласовали помощь Киеву Почему ЕС переживает критический момент и как это отразится на Украине Ранее, 31 октября, шеф Пентагона Ллойд Остин допустил победу России в украинском конфликте, если США прекратят оказывать поддержку Киеву. По его словам, российское руководство чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины, и Москва в таком случае победит. headtopics.com
20 октября, американский президент Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.
Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в федеральном бюджете страны почти закончились деньги, которые Вашингтон может позволить пустить на поддержку Киева. headtopics.com
В свою очередь, Остин 20 октября во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым заверил, что будет добиваться от конгресса необходимых для продолжения военной помощи средств.