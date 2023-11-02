Для начала переговоров России и Украины настал"отличный момент". Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Тубервиль.

Являясь членом комитета Сената по делам вооруженных сил, он подчеркнул, что украинский конфликт дорого обходится американским налогоплательщикам, поэтому с ним необходимо разобраться. "Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы все это остановить, потому что там уже сложилась патовая ситуация. Никаких причин продолжать его нет", – сказал Тубервиль.

Москва многократно заявляла о готовности к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ готова рассмотреть headtopics.com

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