В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС

США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

При этом Соединенные Штаты четко дают понять, что участие в АТЭС в текущем году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций». В ведомстве также сообщили, что у Вашингтона нет обновленной информации относительно участников предстоящего мероприятия со стороны России.

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