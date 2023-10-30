В США беременную модель нашли мертвой в холодильнике в ее квартире

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Полиция Лос-Анджелеса расследует обстоятельства смерти 31-летней модели Малисы Муни, тело которой с многочисленными травмами было обнаружено в ее квартире в сентябре. Как сообщает CBS, убийца все еще не найден.

Малису нашли мертвой ее родственники, обеспокоенные отсутствием связи с ней. Тело с признаками жестоких побоев было обнаружено связанным внутри холодильника. Сестра Малисы сообщила, что та была беременна. Судмедэксперты отметили на теле множество ссадин, ран и ушибов. По их мнению, перед смертью девушка подверглась жестокому насилию.

За два дня до этого в соседнем районе была найдена убитой другая модель - 32-летняя Николь Коутс. Однако полиция пока не связывает эти дела. Ранее СМИ сообщили, что 63-летний житель Выборгского района Ленинградской области признался в убийстве своего сына, тело которого он затем расчленил и выбросил в реку Перовка. headtopics.com

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