В США увидели в действиях Украины угрозу третьей мировой

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая страна в первую очередь будет заботиться о своих национальных интересах», — сказал он.

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