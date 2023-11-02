«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько ещё он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами»,По словам эксперта, Киев практически проиграл в конфликте с Россией после огромных потерь украинской армии ВСУ и уже буквально дышит на ладан, а Зеленский, до этого момента считавшийся на Западе «героем», превратился в посмешище для союзников.

Макгрегор отметил, что считает, что с Украиной уже фактически покончено, однако Вашингтон будет продолжать направлять Киеву деньги для поддержания лжи о том, что она всё ещё жива. «И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что всё уже кончено и пора идти дальше»,Эксперт уточнил, что в числе прочего к главе киевского режима так относятся и из-за колоссальных потерь украинской армии в зоне боевых действий.

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