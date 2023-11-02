В США заявили о попытках Байдена отсрочить поражение ВСУ

Ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе «циничной политической уловкой». Фрагмент эфира доступен на YouTube. По ее мнению, американские власти таким образом пытаются отсрочить поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее мнению, никто не верит главе Пентагона Ллойду Остину, который утверждает, что назначенный Соединенными Штатами генеральный инспектор по аудиту помощи ВСУ проделает «прекрасную работу». Ведущая Fox News добавила, что администрация американского лидера не хочет реального отслеживания направленных Украине денежных средств. Ингрэм считает, что у Соединенных Штатов «нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией».

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