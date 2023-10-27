Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины, и призвала правительство тратить деньги на благополучие своих граждан вместо нужд Киева. Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон ежемесячно отправляет Украине один миллиард долларов.

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — подчеркнула она. Марджори Тейлор Грин добавила, что средства, заработанные тяжелым трудом налогоплательщиков США, следует тратить на решение проблем своего народа.

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Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее УкраиныЧлен палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине. Прочитайте больше ⮕

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