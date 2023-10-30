В США рассказали о возврате Украины к советским танкам

. Как рассказывает обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, западные союзники Украины выбрали простой способ передачи танков Вооруженным Силам Украины: они оплатили чешской компании CSG Defense модернизацию старых советских танков Т-72М. На танках заменяют двигатели, часть электроники и устанавливают динамическую защиту. После модернизации они получают обозначение Т-72ЕА и готовы к использованию.

В материале также отмечается, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву не менее 15 таких модернизированных танков, а США и Нидерланды оплатили закупку 90 машин. Это позволяет достичь общего количества 105 таких танков, которые были приобретены с помощью финансирования западных стран.

Подчеркивается, что сотни старых Т-72М, которые хранятся на складах многих стран бывших участниц Варшавского договора,могут составить базу для модернизации. Издание также подчеркивает, что модернизация Т-72 позволяет Украине компенсировать потери в количестве нескольких десятков немецких танков Leopard 2, которые страна получила от своих союзников. Украина потеряла не менее 11 таких танков. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

В США рассказали о возврате Киева к советским танкамЗапад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72 в чешской фирме CSG Defense. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, пишет Forbes. Модернизированные танки оснащают новыми радиостанциями, тепловизорами и двигателями. Прочитайте больше ⮕

Бронемашина ВСУ перевернулась при прорыве через минное заграждениеВ Минобороны России рассказали о боевой работе саперов-десантников, привлеченных к участию в специальной военной операции. Прочитайте больше ⮕

В США рассказали об угрозе танкам ВСУ из-за российских дронов-камикадзеРост производства дронов-камикадзе в России угрожает привести к значительным потерям украинских танков, используемых в зоне спецопераци. Об этом написал 28 октября военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Прочитайте больше ⮕

В США заявили о страхе Зеленского привлечь внимание к провалу УкраиныПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому сейчас было бы выгоднее вести себя потише, чтобы не привлекать внимание к своему провалу. Об этом 28 октября заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Прочитайте больше ⮕

На Украине решили запустить 'смарт-мобилизацию'Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о скором запуске «смарт-мобилизации» в стране Прочитайте больше ⮕

В США заявили об угрозе для Украины из-за заявлений Зеленского о поддержке ИзраиляПрезидент Украины Владимир Зеленский прибавил себе проблем, заняв сторону Израиля в ближневосточном конфликте, сообщается в материале издания The Washington Post от 29 октября. Прочитайте больше ⮕