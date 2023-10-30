В США рассказали о возврате ВСУ к советским танкам из-за потерянных Leopard 2

«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке», — сообщает автор.
На складах стран бывшего Варшавского договора находится несколько сотен танков типа Т-72М, которые предположительно могут стать базой для модернизации и дальнейшей отправки на Украину. Танки Т-72 и его модификации из Польши и Чехии позволяют восполнить «скудную» партию из 71 танка Leopard 2, предоставленного союзниками, заключает эксперт.
«В ходе модернизации старый 780-сильный дизельный двигатель заменяется на 840-сильную модель, устанавливаются новые радиостанции и современный тепловизор, а также добавляются слои динамической брони», — отметили в компании CGS Defense, модернизирующей танки Т-72М. headtopics.com
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Днем ранее Дэвид Экс рассказал, что рост производства дронов-камикадзе в России угрожает привести к значительным потерям украинских танков, используемых в зоне спецоперации. Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com