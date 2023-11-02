В США готовятся к кибератакам со стороны Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. США готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана и связанных с ним ближневосточных группировок и считают, что хакеры могут атаковать системы поддерживающих Израиль стран. Об этом сообщила газетаПо словам собеседников издания, кибератаки могут затронуть не только Израиль, но и США, а также другие страны, поддерживающие еврейское государство.

"Кибернетические атаки на американские интересы и критически важную инфраструктуру, которые мы уже наблюдаем со стороны Ирана и негосударственных субъектов, могут усугубиться в случае эскалации конфликта", - приводит издание слова главы ФБР Кристофера Рея, который 31 октября выступал на слушаниях в Конгрессе.

Газета пишет, что федеральные ведомства США пока не получали разведданных о том, что Иран может планировать атаку на американскую инфраструктуру. Тем не менее они готовятся к возможным атакам и надеются, что смогут противостоять угрозам "на нескольких фронтах". headtopics.com

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, действующее в структуре МВБ, в свою очередь, после нападения радикалов на Израиль стало пристальнее отслеживать возможные кибератаки. Исполнительный помощник директора ведомства Эрик Гольдштейн сообщил изданию, что специалисты "находятся в постоянной координации с израильскими партнерами с момента ужасающих террористических атак".

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