В США рассказали о возврате Киева к советским танкам

Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

Издание подчеркивает, что на складах бывших стран-участниц Варшавского договора находятся сотни танков Т-72М, которые могут стать базой для модернизации. В CGS Defense заявили, что модернизация «решает часть проблем» базовой версии Т-72М, которые касаются мобильности, защищенности и огневой мощи. Модернизированные Т-72ЕА оснащают двигателем мощностью 840 лошадиных сил, новыми радиостанциями, тепловизорами и блоками динамической защиты.

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