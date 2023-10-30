Рамасвами заявил, что третья мировая война возможна, если Киев в стремлении увеличить масштаб конфликта сумеет втянуть в него США.

Соединенным штатам, по словам Рамасвами, следует согласиться с тем, что регионы, ранее входившие в состав Украины, стали частью России.

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