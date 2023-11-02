Еще пять областей Украины могут перейти под контроль России. Об этом пишет в своей статье для Consortium News экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Россия, чтобы обеспечить безопасность этнических русских на востоке Украины, инициирует операции, которые могут привести к тому, что Украина потеряет еще пять областей и они перейдут под контроль России», — считает Риттер.

Экс-разведчик отметил, что Россия стремится создать в Купянске еще один полукотел, который вынудит Украину «либо отступить, либо ввести войска», открывая другой участок фронта для российских наступательных операций. Риттер также признал, что РФ успешно проводит свою специальную военную операцию (СВО), что является реальностью, «в значительной степени игнорируемой на Западе».

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Стало известно о возможной потере Украиной еще пяти областейРоссийская Федерация может освободить еще пять областей Украины, пишет экс-разведчик США Скотт Риттер Прочитайте больше ⮕

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