В США планируют выпускать новый тип ядерной бомбы B61

В опубликованном заявлении Пентагона говорится, что планируется модернизирование свободнопадающей ядерной бомбы В61 в вариант В61-13.По мнению эксперта, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд.

Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.в связи с планами России по ДВЗЯИ. В американском ведомстве выразили мнение, что такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб.

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