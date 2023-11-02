НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Сейчас настал "отличный момент", чтобы начать переговоры между Украиной и Россией, так как нет причин продолжать конфликт. Такое мнение выразил сенатор Томми Табервилль (республиканец от штата Алабама) в интервью телеканалу"Сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там сложилась патовая ситуация", - сказал Табервилль. "Нужно урегулировать конфликт.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

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