. Автор публикации Джим Хайнц предположил, что Владимир Путин может не выдвинуть свою кандидатуру, поэтому на посту главы российского государства окажется другой человек.
Одним из потенциальных президентов России обозреватель издания назвал мэра Москвы Сергея Собянина. В его пользу говорит работа на должности столичного градоначальника, которая может лечь в основу предвыборной кампании.
Михаила Мишустина колумнист не видит на посту российского лидера, характеризуя его технократом. При этом Хайнц допустил вариант, что действующий премьер-министр РФ может временно стать у руля страны до проведения выборов. headtopics.com
Секретаря Совета безопасности Николая Патрушева журналист назвал потенциальным кандидатом на место президента России. В пользу его кандидатуры свидетельствует схожесть взглядов с Путиным, поделился своей точкой зрения Хайнц.
Еще один возможный вариант – губернатор Тульской области Алексей Дюмин, которого уже несколько лет прочат в преемники Путина, отмечается в материале. Пятым политиком назван Дмитрий Медведев, который уже занимал должность главы российского государства. headtopics.com
«Несмотря на этот пост, многие считали его второстепенным по отношению к Путину, который стал премьер-министром и фактически продолжал руководить страной», — подчеркнул Хайнц.