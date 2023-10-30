В США пришли в шок от хода ВС России на Украине

"Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах", — отметил он.

Кроме этого эксперт указал, что украинские военные в огромном количестве расходуют боеприпасы. Помимо этого, из-за плохой подготовки они неправильно эксплуатируют артиллерийские орудия и это приводит к тому, что техника быстрее изнашивается.

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