В США предрекли страшную участь Зеленскому

Он напомнил, что Зеленский являлся актером, а не политическим лидером.

По словам Риттера, когда начался конфликт Зеленскому"написали" определенный сценарий."Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — заявил Риттер.

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