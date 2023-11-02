В США уничтожили ракету Minuteman III из-за «аномалии» при испытаниях

Американские военные были вынуждены прервать испытания и подорвать в воздухе межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщило командование глобальных ударов американских ВВС.«Space Launch Delta (подразделение ВВС США. — Прим. ред.) безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния»,Причины нештатной ситуации выяснит специально созданная комиссия.

он заявил, что дальнейшее продление срока службы ракет Minutemen III, самым старым из которых более полувека, практически невозможно. Эти ракеты

Военные США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске из-за аномалииВоенным США пришлось уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III при испытательном запуске из-за обнаружения некой аномалии. Об этом 1 ноября сообщили в Командовании глобального удара США. Прочитайте больше ⮕

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Военные США подорвали в небе межконтинентальную ракету из-за «аномалии»Запуск МБР Minuteman III был произведен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Прочитайте больше ⮕