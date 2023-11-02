В Рязанской области прокуратура подтвердила убийство главы отделения УФССП

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва.

Появившаяся в СМИ информация об убийстве в Рязанской области главы отделения Федеральной службы судебных приставов Сергея Калужского подтверждена региональной прокуратурой.

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