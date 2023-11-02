В Рязани застрелили начальника службы судебных приставов

В Рязани возбудили уголовное дело из-за нападения на начальника отдела службы судебных приставов. Об этом в четверг, 2 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, речь идет о руководителе службы по Рязани и Рязанскому району Сергее Калужном. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. По данным РИА Новости, мужчину застрелили в районе населенном пункта Недостоево. 7 июля сообщалось, что вооруженный двумя ножами россиянин ранил двух полицейских. Травмы оказались незначительными, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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