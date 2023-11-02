В Рязани судебного пристава Калужского убили выстрелами в голову, грудь и живот

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили тремя выстрелами — в голову, грудь и в живот. О подробностях расправы сообщаетНачальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили выстрелами в голову, грудь и в живот. Видео © Telegram /Уточняется, что киллер подкараулил 35-летнего Калужского возле его дома, когда он возвращался с работы с пакетами продуктов.

начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летний Сергей Калужский был жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра

SHOT: В Рязани расстреляли главного судебного пристава города Сергея КалужскогоНачальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра. По информации SHOT, 35-летнего мужчину расстреляли из стрелкового оружия. Прочитайте больше ⮕

Прокуратура подтвердила факт убийства судебного пристава в РязаниСледственные органы Рязани расследуют уголовное дело об убийстве сотрудника службы ФССП. Он был застрелен неизвестными в среду вечером на улице. Прочитайте больше ⮕

Baza: судебного пристава в Рязани застрелил велосипедистРязанская полиция разыскивает велосипедиста, подозреваемого убийстве начальника отделения службы судебных приставов Прочитайте больше ⮕

Путин поздравил работников и ветеранов ФССП с Днем судебного приставаПутин заявил, что работа судебных приставов в России — «всегда на виду». Прочитайте больше ⮕

Раскрыты детали покушения на начальника службы судебных приставов РязаниКиллер подкараулил начальника службы судебных приставов Рязани у его дома. 35-летний Сергей Калужский возвращался с работы с пакетами продуктов в руках. Злоумышленник произвел по цели три выстрела — в голову, грудь и в живот, после чего сбежал с места преступления. Медикам не удалось спасти ему жизнь. Прочитайте больше ⮕

В Рязани убили начальника отделения службы приставовВ Рязани выстрелом в голову убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку». Прочитайте больше ⮕