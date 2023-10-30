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В России объяснили нежелание ввозить индийские лекарства по параллельному импорту

 / Источник: mkomsomolets

Россия отказалась ввозить лекарственные препараты по параллельному импорту из Индии, так как они не отвечают безопасности и могут сильно сказаться на здоровье граждан

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mkomsomolets

Политик предложил закупать лекарственные средства из Индии. Так Россия сможет решить проблему миллиардов рупий, которые нельзя вывезти из страны за продажу нефти.

Но в Минпромторге отметили, что Индия и так является одним из главных поставщиков лекарственных препаратов. Только за 2022 год Россия приобрела медицинских средств на сумму в 567 млн долларов. Как сообщил источник, главная проблема импорта из Индии — некачественный товар. От всех зарубежных несоответствующих лекарственных средств половина приходится на продукцию Индии. Резкое увеличение поставок может привести к негативным последствиям в стране.

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