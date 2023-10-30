В России объяснили нежелание ввозить индийские лекарства по параллельному импорту

Политик предложил закупать лекарственные средства из Индии. Так Россия сможет решить проблему миллиардов рупий, которые нельзя вывезти из страны за продажу нефти.

Но в Минпромторге отметили, что Индия и так является одним из главных поставщиков лекарственных препаратов. Только за 2022 год Россия приобрела медицинских средств на сумму в 567 млн долларов. Как сообщил источник, главная проблема импорта из Индии — некачественный товар. От всех зарубежных несоответствующих лекарственных средств половина приходится на продукцию Индии. Резкое увеличение поставок может привести к негативным последствиям в стране.

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