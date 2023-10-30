В России отмечается День моряка-подводника. Новости. Первый канал

А для кого-то сегодняшний праздник семейный: многие из тех, кто на службе сейчас, продолжили династию военных моряков. Репортаж Геннадия Картелева.

А для кого-то сегодняшний праздник семейный: многие из тех, кто на службе сейчас, продолжили династию военных моряков. Репортаж Геннадия Картелева.

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