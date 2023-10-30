В России отмечается День моряка-надводника. Новости. Первый канал

А для кого-то сегодняшний праздник семейный: многие из тех, кто на службе сейчас, продолжили династию военных моряков. Репортаж Геннадия Картелева.
А для кого-то сегодняшний праздник семейный: многие из тех, кто на службе сейчас, продолжили династию военных моряков. Репортаж Геннадия Картелева.
В России отмечается День моряка-подводника. Новости. Первый каналНа всех флотах торжественные построения. ВМФ — гордость России: новейшие корабли с самым современным вооружением. И особенные люди, преданные своему делу, которые уверены: это не профессия, призвание. Прочитайте больше ⮕
Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздникомСегодня в России отмечается День тренера. Прочитайте больше ⮕
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Гран-при России по фигурному катанию: результаты соревнований 28 октябряВ первый день третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортсмены показали короткие программы. Прочитайте больше ⮕
В Москве прошёл первый день фестиваля Fan Fest 2327 октября в Москве прошёл первый день фестиваля современной поп-культуры Fan Fest 23. Прочитайте больше ⮕
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина сыграет с Пегулой, СоболенкоВ первый день Елены Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой, а Арина Соболенко – с Марией Саккари. Прочитайте больше ⮕