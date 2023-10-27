В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

Посольство России в Вашингтоне назвало чудовищным фейком заявления Белого дома о якобы происходящих в рядах Вооруженных сил РФ «казнях», передает РИА Новости. Дипмиссия обратила внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что российские военные «казнят» солдат, которые отказываются выполнять приказы.

Там указали, что Вашингтон не приводит никаких примеров или документальных подтверждений. В дипмиссии добавили, что США вбросили в медийное пространство «совершенно чудовищные фейки», чтобы оправдаться за провал разрекламированного контрнаступления на Украине. Дипломаты подчеркнули, что все инсинуации Белого дома являются ложными.

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