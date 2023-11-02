Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его формулу мира поддерживают почти 150 стран, но это не так. Ложь украинского лидера раскрыл директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает ТАСС. О масштабной поддержке Зеленский заявил в сентябре на выступлении в Генассамблеи ООН. По словам дипломата Полищука, на самом деле Украина и США пытаются обманом и шантажом принудить страны глобального Юга к поддержке этой «формулы».

Киев и Вашингтон, по его мнению, стремятся навязать новым государствам антироссийскую повестку и в то же время подавить гуманитарные инициативы и предложения по мирному урегулированию конфликтов, которые они выдвигают. Ранее Полищук рассказал, что Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности, рекомендации по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

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