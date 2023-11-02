В России предложили запретить продажу детям мороженого с алкоголем

. С соответствующей просьбой ведомство обратилось в Минфин РФ. По мнению региональных властей, эту продукцию следует продавать исключительно в общепите, а также необходимо установить запрет на ее продажу для несовершеннолетних.

Беспокойство властей региона вызывает то, что данная продукция не входит в понятие алкогольной, ведь лакомство содержится в перечне с исключениями, не считающимися регулятором спиртными. Таким образом на нее не распространяются федеральные запреты для алкоголя.

Введение ограничений получило поддержку Росалкогольтабакконтроля, о чем свидетельствуют документы, с которыми ознакомились «Известия».

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