В России могут запретить продажу мороженного с алкоголем несовершеннолетним

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину РФ запретить продажу мороженного с алкоголем для несовершеннолетних, пишут «Известия».

Региональные власти обратили внимание на то, что данная продукция, не входит в понятие алкогольной: лакомство содержится в перечне с исключениями, которые регулятор не считает спиртным. Поэтому на мороженое не распространяются федеральные запреты для алкоголя. Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать фуд-корты в ТЦ безалкогольными зонами общественного питания.

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