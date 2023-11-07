В России депортировано 15 тысяч нелегальных иностранцев в рамках операции «Нелегал-2023»

В 2023 году около 15 тысяч нелегальных иностранцев были депортированы из России в рамках операции «Нелегал-2023». Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее цитирует портал «МВД Медиа». «В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.
Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — добавила Ирина Волк
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