В России поменяют систему тарифов на электроэнергию для населения

Кабмин намерен переложить дифференциацию ставок на субъекты РФ. Те из них, кто захочет пойти на этот шаг, смогут также превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за понижение тарифов).

В случае, если региональная администрация решит не изменять тарифы для населения, она должна будет финансировать их за свой счет. Ранее в Минэкономразвития прогнозировали рост тарифов на электроэнергию с июля 2024 года на 8,9 процента.

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