HEAD TOPICS

В России поменяют систему тарифов на электроэнергию для населения

mkomsomolets

Власти России собираются привязать тарифы на электроэнергию для граждан к объемам потребления, причем сделать это планируется уже со следующего года

Новости Источник

mkomsomolets

Кабмин намерен переложить дифференциацию ставок на субъекты РФ. Те из них, кто захочет пойти на этот шаг, смогут также превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за понижение тарифов).

В случае, если региональная администрация решит не изменять тарифы для населения, она должна будет финансировать их за свой счет. Ранее в Минэкономразвития прогнозировали рост тарифов на электроэнергию с июля 2024 года на 8,9 процента.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:mkomsomolets »

В регионах могут пересмотреть тарифы на электроэнергиюПравительство может поручить регионам пересмотреть систему тарифов на электроэнергию для населения. Об этом пишет «Коммерсантъ» . Прочитайте больше ⮕

Неравномерному распределению населения России нашли объяснениеЭкономист Дмитрий Прокофьев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах неравномерного распределения населения России Прочитайте больше ⮕

В России замаячил пересчет тарифов на сотовую связьМобильная связь в России может подорожать. Только три оператора «большой четверки» откажутся взимать плату за раздачу интернета. В одной из компаний подчеркнули, что отмена может спровоцировать рост всех тарифов. Прочитайте больше ⮕

Лавров проинформировал послов арабских стран о шагах РФ для прекращения огня в ГазеМинистр иностранных дел России акцентировал необходимость активизации международных усилий для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке Прочитайте больше ⮕

Отец Большунова о столкновении сына с Устюговым на Кубке России: «Сергей просто нагло выкидывал Александра с трассы»Большунов и Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске в прошлом сезоне. Прочитайте больше ⮕

«Ощущение, что Хромых заранее расстраивается. Нет той уверенности и нахального выхода, которые должны соответствовать ее возрасту и опыту». Боброва о Гран-при в КрасноярскеНа прошлой неделе 17-летняя Хромых заняла пятое место на этапе Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕