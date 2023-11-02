В России планируют запустить электронную платформу для изучения якутского языка

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ученые Якутии работают над созданием проекта "Корпус якутского языка", сообщил ТАСС младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН Василий Бочкарев.

"Ведется работа над созданием "Корпуса якутского языка" со множеством дополнительных функций, с помощью которых можно обнаружить очень много доселе не изученных особенностей языка. Проект включает в себя тексты на якутском языке различных литературных жанров, где основой выступают фильтры и анализаторы, которые позволяют обработать миллионы данных за секунды, что было ранее невозможно при работе с классической картотекой", - рассказал Бочкарев.

К работе привлечены представители Национальной библиотеки Якутии и Северо-Восточного федерального университета. Проект направлен не только на изучение якутского языка, но и его сохранение и развитие. С помощью проекта можно составить словарь самых популярных слов якутского языка. headtopics.com

"Перед нами в первую очередь стоит задача научно обосновать возможность внедрения языка в мир компьютеров и реализация задуманного. Нашими продуктами являются не только конкретные программы, но и теория и базы, благодаря которым возможны будут будущие работы. Иными словами, наша работа должна стать катализатором еще большего количества новых, интересных и, главное, полезных работ, таким образом обеспечить сохранение и развитие якутского языка", - добавил ученый.

Он отметил, что пробная версия проекта выйдет к концу года, сам проект заработает в 2024 году. Работа ведется благодаря региональной госпрограмме о сохранении и развитии официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2021-2024 годы.​​​​​​ headtopics.com

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